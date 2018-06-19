На чемпионате мира показана первая красная карточка

Первая красная карточка на чемпионате мира 2018 года показана полузащитнику сборной Колумбии Карлосу Санчесу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во время матча против сборной Японии в Саранске Санчес на 3-й минуте сыграл рукой в штрафной площади, остановив полет мяча, за что был удален словенским арбитром Дамиром Скоминой. После этого судья назначил пенальти, который реализовал японский хавбек Синдзи Кагава.

На момент написания новости сборная Японии ведет со счетом 1:0. Две другие команды группы Н, Польша и Сенегал, сыграют в Москве. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.

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