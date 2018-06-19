Жительница Кубани родила сына во время матча сборной России

Жительница Кубани родила сына во время матча чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии и решила назвать ребенка в честь полузащитника россиян Александра Головина. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В одном из городов Краснодарского края одна пациентка, которая была беременна 36 недель, так переживала во время матча, болея за российскую команду, что у нее начались роды, и родила в тот момент, когда завершился матч. Поэтому сына назвали Александром», — рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

По словам Филиппова, хорошая игра сборной России способствует хорошему самочувствию граждан. «Когда играла сборная России с Саудовской Аравией, количество вызовов скорой помощи упало в три раза», — отметил министр.

В первом туре мундиаля сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Следующий матч россияне проведут 19 июня против сборной Египта. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

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