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Салах выложил видео перед матчем со сборной России

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Нападающий сборной Египта Мохамед Салах опубликовал в своем Instagram видео перед предстоящим матчем со сборной России. В нем он рассказал об этапах своей карьеры, отметил роль болельщиков и выразил готовность встретиться с соперниками на поле.

«Готов к завтрашнему дню», — подписал ролик футболист.

Команды России и Египта сыграют во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге. Это второй матч российской сборной в рамках группового этапа чемпионата мира. Предыдущая встреча со сборной Саудовской Аравии завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяйки мундиаля.

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