Хорватского футболиста выгнали из сборной за отказ выходить на замену в матче ЧМ

Футболист сборной Хорватии по футболу Никола Калинич исключен из состава команды, выступающей на чемпионате мира в России, за отказ выйти на замену в матче с нигерийцами. Об этом сообщил главный тренер хорватов Златко Далич, его слова приводит ТАСС.

«Калинич уже покинул команду. Он три раза говорил, что не может выйти на поле из-за проблем со спиной. Я посчитал, что если он несколько раз отказывается играть, то не готов к выступлению за сборную», — заявил Далич.

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Матч сборных Хорватии и Нигерии состоялся в Калининграде 16 июня. Команда Далича одержала победу со счетом 2:0. В первый раз мяч оказался в сетке ворот нигерийцев в результате автогола хавбека Одженекаро Этебо, второй мяч с пенальти забил полузащитник хорватов Лука Модрич.

Сборная Хорватии с тремя очками возглавляет турнирную таблицу группы D. Далее располагаются команды Аргентины и Исландии, сыгравшие вничью. Нигерийцы не набрали очков и занимают последнее место в квартете.

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