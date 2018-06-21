Мать Месси поведала о слезах сына из-за критики

Мать нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси Селия Куччиттини рассказала о том, как форвард реагирует на критику в свой адрес. Ее слова передает издание AS.

«Мы все страдаем из-за критики. Говорят, что у Лионеля нет чувства ответственности, но это неправда. Если бы только все они видели Лео таким, каким его видим мы: он страдает и плачет из-за этого. Критика ранит и его, и нас», — поделилась Куччиттини с журналистами.

Материалы по теме Русский счет Все, что нужно знать о чемпионате мира

16 июня сборная Аргентины сыграла вничью с Исландией со счетом 1:1. На 64-й минуте матча Месси не реализовал пенальти, его удар отразил голкипер исландцев Ханнес Халльдорссон.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Сборная Аргентины выступает в квартете D. Помимо исландцев, в соперниках южноамериканцев сборные Хорватии и Нигерии. Матч против хорватов пройдет 21 июня в Нижнем Новгороде. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!