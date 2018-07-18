Чиновники решили отремонтировать засаженные картошкой дорожные ямы в Самаре

Власти Самары распорядились починить разбитую дорогу, на которую последние десять лет постоянно жаловались местные жители. Об этом сообщается на сайте местного департамента градостроительства. За это время трасса успела превратиться в мем и артобъект.

Реконструкция будет проводиться в два этапа: сначала отремонтируют участок от Пензенской улицы до Московского шоссе, потом — от Пензенской до Горной улицы. Всего планируется восстановить 2,2 километра покрытия.

Местные жители начали жаловаться чиновникам на дорогу еще в 2010 году и даже обращались в прокуратуру. В ответ проводился только косметический ремонт — ямы засыпали асфальтовой крошкой, и скоро появлялись новые выбоины, которые прозвали «лунными кратерами». Чтобы обратить внимание на проблему, в мае этого года самарский художник Лев Ушаков устроил перформанс под названием «Дачный сезон» и засадил дырявое дорожное покрытие четырьмя килограммами картошки. Все это он записал на видео и послал областному губернатору Дмитрию Азарову. Тот обещал разобраться. Позднее Ушаков устроил на том же месте новую акцию, во время которой по засыпанным колдобинам танцевала балерина.

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