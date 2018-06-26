Российские дорожники заманили грузовик с асфальтом в скрытую яму

В Ульяновске грузовик с асфальтом въехал в дорожную яму, сообщили РИА Новости во вторник, 26 июня, в энергоснабжающей компании «Т Плюс».

Инцидент произошел после того, как дорожники повредили плиту перекрытия канала тепловой сети, срезая старый асфальт.

«Дополнительную нагрузку на дорожное полотно создал автомобиль КамАЗ, груженный асфальтом и направлявшийся к месту проведения дорожных работ, в результате чего автомобиль провалился задней осью в канал», — отметили в компании.

Энергетикам пришлось срочно восстанавливать коммунальные сети, и они намерены обратиться с претензией к подрядчику, так как он не уведомил их о проведении ремонтных работ.

Ранее, 23 июня, сообщалось, что дорожники заасфальтировали яму в Нижнем Новгороде, в которой днем ранее сфотографировались болельщики сборной Хорватии. Интуристы наткнулись на нее во время прогулки после победы их команды над Аргентиной.

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