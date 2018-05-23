Нестандартный способ ремонтировать дороги в Серове попал на видео

В Серове Свердловской области дорожники используют технологии каменного века, чтобы залатать ямы на дорогах — они утрамбовывают свежеположенный асфальт, используя вес своих коллег. Соответствующую видеозапись опубликовал депутат Госдумы Дмитрий Ионин в своем Facebook.

На кадрах двое рабочих заканчивали ремонт дорожной ямы, выравнивая новый слой покрытия. Для этого они использовали старый ручной каток и вес одного из дорожников, который умело запрыгнул на устройство.

Ионин охарактеризовал такую технологию как ноу-хау. «Вполне может встать в один ряд с историей серовского барака, дома со сталагмитом или знаменитого YouTube-видео "В Серове ничего не происходит"», — добавил парламентарий.

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