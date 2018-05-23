Россия
 
Последние новости
В США раскрыли подробности встречи военных с маневрирующим НЛО
Крым сочли полезным для российского биатлона
Кризис вынудил владельцев московских квартир устроить распродажу
Женщина вписала в лотерейные билеты дату свадьбы и выиграла миллионы
«Платье Меган Маркл» начали продавать дешево
Бойцы ДНР остановили ВСУ на подступах к Донецку
Полным людям выделят бесплатное сиденье в самолете
Школьников из области захотели лишить выпускных в Москве  
Евросоюз решил помирить Россию и Украину
Киев раскрыл заговор террористов ИГ, британских таблоидов и российских спецслужб
Новости партнеров

Нестандартный способ ремонтировать дороги в Серове попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»

В Серове Свердловской области дорожники используют технологии каменного века, чтобы залатать ямы на дорогах — они утрамбовывают свежеположенный асфальт, используя вес своих коллег. Соответствующую видеозапись опубликовал депутат Госдумы Дмитрий Ионин в своем Facebook.

На кадрах двое рабочих заканчивали ремонт дорожной ямы, выравнивая новый слой покрытия. Для этого они использовали старый ручной каток и вес одного из дорожников, который умело запрыгнул на устройство.

Ионин охарактеризовал такую технологию как ноу-хау. «Вполне может встать в один ряд с историей серовского барака, дома со сталагмитом или знаменитого YouTube-видео "В Серове ничего не происходит"», — добавил парламентарий.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В общежитие Серова вернулся «фекальный сталагмит»
На Урале похитители неисправного автомобиля толкали его несколько километров
На Урале вице-консула США задержали за езду по тротуару
Другие материалы рубрики
Россия00:45Сегодня

«Муж душил веревкой от ее же крестика»

Россиянка защищалась и убила супруга. Суд оправдал ее
20:3521 мая

Пожаловавшийся на пытки в ФСБ россиянин отрекся от своих слов после новых пыток

15:16Сегодня

Борец с долговым рабством погряз в долгах и был убит

15:43Сегодня

В Госдуме воспротивились запрету на отдых в «санкционных» странах

Россия00:0021 апреля

«Многие пожалели о своем решении»

Русские уезжали в Америку и пытались стать элитой. Получилось не у всех
13:50Сегодня

Отправивший студента в кому у парка Горького оказался тайным бойцом ММА

20:5718 мая

Слепая пенсионерка несколько лет жила в сгоревшем доме на Рублевке

15:23Сегодня

Цыганский поселок разгромили после гибели чужака

Россия00:0216 мая

«Чтобы осталось на еду»

Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
13:15Сегодня

Россия напомнила Болгарии о гарантиях по газу

13:09Сегодня

Появились подробности убийства многодетной матери на Кубани

18:3218 мая

Священник оправдал избиение жены после ухода к любовнице самозащитой

Россия
«Муж душил веревкой от ее же крестика»
Россиянка защищалась и убила супруга. Суд оправдал ее
«Жил грешно — умру смешно»
Бывшие зэки вышли на свободу, но остались в изоляции
Cдал без боя
Почему Ройзман бросил кресло мэра Екатеринбурга
Нестандартный способ ремонтировать дороги в Серове попал на видео
Борец с долговым рабством погряз в долгах и был убит
В Госдуме воспротивились запрету на отдых в «санкционных» странах
Отправивший студента в кому у парка Горького оказался тайным бойцом ММА
Все материалы
Мир
Красные свиньи
Китайские гопники рвутся к власти. Коммунизм предан и забыт
Полгода «растворявшегося в природе» грабителя поймали
Иудеи обманули американского посла
«Криптовалютный король» Винник признался в отмывании денег
Немцы уличили Россию в финансировании ультраправых в Германии
Немецкие родители расплатятся за раннее наступление летних каникул
Россия заметила снижение зарплаты террористов
Все материалы
Бывший СССР
Диктатор диктатору брат
Что получил Лукашенко от дружбы с Хусейном, Каддафи и Чавесом
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Киев раскрыл заговор террористов ИГ, британских таблоидов и российских спецслужб
Бойцы ДНР остановили ВСУ на подступах к Донецку
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
Украинцы похвастались попаданием по танку из американского Javelin
Украинским предприятиям разрешат не отдавать долги России
Все материалы
Экономика
Золото Москвы
У российских олигархов новые проблемы. За них взялся Лондон
Корпорация МСП обсудила с японскими партнерами варианты сотрудничества
Евросоюз решил помирить Россию и Украину
Костин поставил правду выше доллара
Корпорация МСП помогла открыть оздоровительный курорт в Петербурге
«Башнефть» направит на выплату дивидендов 28,2 миллиарда рублей
Появились новые подробности о «Кортеже» Путина
Все материалы
Силовые структуры
«Тебя просто изуродуют — ты все расскажешь»
Он отсидел 10 лет за чужое преступление. Не помогло даже признание убийцы
Преступные короли
Они командуют криминальным миром почти век. Их слово — закон для бандитов
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Подросток нерасторопно уступил дорогу полицейскому и был избит
На Урале оперативники пошли под суд за раскрытие выдуманных преступлений
Бывшего мэра Ялты и члена ОПГ «Греки» Андрея Ростенко отправили в СИЗО
Появилось видео из камеры Шакро Молодого
Все материалы
Наука и техника
«Собирание земель вокруг Москвы — миф»
Кто на самом деле создал Россию
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Все ниже и ниже
«Роскосмос» умирает. Нужны новые миллиарды и другие жертвы
В США раскрыли подробности встречи военных с маневрирующим НЛО
Полет первых турецких F-35 попал на видео
Выявлена неожиданная опасность сидячего образа жизни
В смертоносных ураганах нашли антиматерию
Все материалы
Спорт
Арабское нашествие
Лучший футболист Англии покажет России египетскую силу
В Ростове-на-Дону нарисовали счастливых горожан к ЧМ-2018
Крым сочли полезным для российского биатлона
Фетисов позвал Ди Каприо сыграть в хоккей на плавучей льдине
Российскому спорту предрекли новый триллер перед Олимпиадой-2020
Бывший тренер «Спартака» возглавил лондонский «Арсенал»
Мать Роналду созналась в попытке избавиться от него
Все материалы
Культура
Филип РотВеликий американец
Филип Рот умел упиваться женским телом и остро боялся смерти
«Все это очень страшно»
Майкл Б. Джордан о «451 градусе по Фаренгейту», «Прослушке» и современности
«Их пытались разорвать на части»
Они собирали стадионы и прятались от фанатов. Теперь их жизнь перевернулась
Самойлова пожаловалась на дискриминацию из-за инвалидности
Раскрыта причина госпитализации Караченцова
Русский актер из «Игры престолов» объяснил красоту сцен секса и изнасилования
Шнуров рассказал о встрече с чертями из-за алкоголя
Все материалы
Интернет и СМИ
Зажал мелочь
Что погубило самого опасного хакера в мире
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Глубокое погружение
Полицейские заливали в сеть тонны детского порно. Все из-за педофилов
Девушке предрекли скорую смерть из-за внимания зловещей птицы
Пользователи признали гениальной абсурдную версию королевской свадьбы
Блогеры бросились показывать тоннели между ягодицами
Россиянину пригрозили шестью годами тюрьмы за переписку в Telegram
Все материалы
Ценности
Всплыли
Как стать принцессой, если ты бывшая наркоманка, официантка и пловчиха
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Странные связи
Бесконечные коллекции брендов и знаменитостей скатились на дно. Что дальше?
Новое лицо рэперши смутило поклонников
«Платье Меган Маркл» начали продавать дешево
Аристократка удивила общественность купальником Бората
Палестинцы восстали против пляжной сумки из арафатки
Все материалы
Путешествия
Священная трава
Все думают, что растаманы поклоняются марихуане. Почему это не так?
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
«Все смоет к чертям уже завтра»
Бешеные россияне поехали в Америку и попали в мощнейший ураган
Полным людям выделят бесплатное сиденье в самолете
Минкультуры прокомментировало идею заблокировать Booking.com
Бортпроводник исполнил сексуальный танец и прославился
Минкультуры предложило ограничить Booking.com в России
Все материалы
Из жизни
«В Америке больше медведей, чем в России»
Американец увлекся советской историей и переехал в Москву
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Назло всем
Принц Гарри женился на актрисе-мулатке. Им не помешали ни традиции, ни скандалы
Мужчина принял на себя укус смертельно опасной змеи и спас внучку
Показавшая трусики модель испортила репутацию «Макдоналдс»
Меган Маркл припомнили президентские амбиции
Американцы выселили 30-летнего безработного сына через суд
Все материалы
Тест: кто вас бесит за рулем?
Угадываем, кто и почему становится причиной дорожных разборок и конфликтов
Тюнингованные микромашины
Доработанные «букашки», которые обижают суперкары
Любимые дизельные внедорожники россиян
Десять популярных машин на «тяжелом топливе», из которых пять — японские
Видео-тест седана Genesis G70
Каким получился конкурент «трешке» BMW от премиального подразделения Hyundai
Ferrari построила для «преданного клиента» уникальный суперкар
Появились подробности о новом Kia Ceed для России
Автомобили «Кортежа» покажут европейцам на Женевском моторшоу
Все материалы
На грани
Людей будущего расселят в отели-конструкторы. Как это будет выглядеть?
Море взаймы
Ипотека в Крыму теперь доступна всем. Но есть одна проблема
Крыша едет
Азиатские небоскребы, от которых кружится голова
Квартиру с собственным люком в метро нашли в Москве
Россиянка три года отказывалась получать квартиру из-за долга в 20 тысяч рублей
Названы округа Москвы с самыми дешевыми квартирами
Ставки по ипотеке перестали снижаться из-за американских санкций
Все материалы