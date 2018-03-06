В общежитие Серова вернулся «фекальный сталагмит»

В одном из общежитий города Серова Свердловской области вновь начал расти сталагмит из фекалий. Об этом газете «Глобус» рассказали сами жильцы.

Место протечки находится на втором этаже в нежилом блоке, откуда по всему подъезду разносится вонь. Там по всему полу образовался слой заледеневших фекалий, часть которых просочилась на этаж ниже и превратилась в ледяной столб желто-коричнево-оранжевого цвета. Толщина сталагмита в некоторых местах — около 20 сантиметров. Издание отмечает, что он вышел не таким толстым, как в прошлом году — жители не стали дожидаться, когда он вновь достигнет огромных размеров.

Согласно результатам прокурорской проверки, сталагмит образовался из-за засора в трубопроводе. Прокуратура обязала управляющую компанию устранить протечку и ее последствия, а мэрию — навести порядок в пустующих муниципальных комнатах общежития.

Год назад, в феврале 2017 года, в этом общежитии впервые появился фекальный сталагмит. Власти признавали, что дом находится в ужасном состоянии, и обещали расселить людей. С ледяной глыбой жильцам тогда пришлось бороться своими силами.

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