Реки фекалий замерзли на улицах уральского поселка

Власти города Копейск в Челябинской области пообещали до мартовских праздников убрать улицы поселка Вахрушево, которые покрылись многосантиметровым слоем фекалий. Параллельно с этим в населенном пункте проводится откачка воды из выгребных ям. Об этом Znak.com сообщили в отделе по связям с общественностью городской администрации.

Ранее местные жители рассказали изданию, что из-за отсутствия централизованной системы водоотведения поселок превратился в замерзшее фекальное озеро. По их словам, за несколько месяцев его глубина увеличилась до 10-15 сантиметров, и это грозит экологической катастрофой.

Жители просили чиновников ввести режим ЧС. Они переживали, что с приходом весны лед растает, и фекалии затопят подвалы, колодцы, приусадебные участки и детские площадки.

Поселок Вахрушево присоединили к Копейску в 2004 году. За это время в населенном пункте построили централизованный водовод за более чем 30 миллионов рублей, но его не используют из-за отсутствия централизованной канализации. В мэрии Копейска отметили, что из-за выбранного способа управления своими жилыми домами жильцы должны сами решать проблему своих переполненных выгребных ям.

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