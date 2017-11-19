Аварийные дома на Аварийной улице Новокузнецка оказались недостаточно аварийными

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В Новокузнецке жильцы нескольких аварийных зданий на улице Аварийная многие годы ждали расселения и недавно с удивлением узнали, что их домах исчезли из списка под снос, сообщает телеканал «Вести-Кузбасс».

В семи домах, где проживает около 50 семей, нет воды и канализации. Ведра с фекалиями жильцы выносят во двор, поскольку туалетов нет даже на улице. Кирпичи вываливаются из стен, тепло в квартирах не держится, а печи в помещениях топить опасно.

Жительница одного из аварийных домов Наталья Шумилова рассказала каналу, как с маленьким ребенком чуть не задохнулась угарным газом. В городской администрации ей помогать отказались. «Сказали, это не в нашей компетенции. У нас нет печников и трубочистов», — добавила Шумилова.

С 2001 года она постоянно писала письма местным чиновникам с требованием переселить людей в благоустроенное жилье. В 2012-м пять зданий на Аварийной улице признали непригодными для проживания. Часть из них снесли, а другие неожиданно исчезли из списка на расселение.

В мэрии журналистам сообщили, что оставшиеся дома не аварийные, поэтому их сносить не будут. «С 2006 года по конец октября текущего года в комиссию заявлений от жителей данного дома не поступало. Соответственно, техническое состояние данного дома технической комиссией не рассматривалось», — сказала секретарь новокузнецкой межведомственной комиссии по оценке и признанию жилья аварийным Милена Голубинова.

Соседи одного из домов уже организовали независимую экспертизу. Специалисты признали техническое состояние здания «недопустимым». 1 декабря межведомственная комиссия вынесет решение, признавать ли эти дома аварийными.