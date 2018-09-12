Россияне предпочли любовь и дом «ячейке общества»

Россияне ассоциируют семью, прежде всего, с любовью, детьми и домом, а ее восприятие как «ячейки общества» среди граждан потеряло популярность. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», передает РИА Новости.

«Россияне ассоциируют семью главным образом с любовью. Об этом заявили 21,4 процента участников опроса. Для 11,9 процента респондентов семья связана с детьми. 9,5 процента отметили, что это понятие для них означает дом», — утверждают социологи.

По 6,3 процента опрошенных проассоциировали семью с «супругами» и «единством». Также в десятку самых популярных ответов вошли «родные» (4,8 процента), «родители», «забота» и «взаимопонимание» (4 процента), а также «ячейка общества» — 3,2 процента опрошенных.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех федеральных округов России. Выборка представляет взрослое население России.

За последние 12 лет доля россиян, которые хотели бы иметь четырех или более детей, удвоилась и составила 14 процентов, сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения. Главным способом повысить рождаемость участники опроса назвали улучшение материального благосостояни, однако каждый четвертый респондент не согласился с тем, что все сводится к количеству денег.

Проведенный в октябре 2017 года опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян по традиции возлагают обязанность кормильца на мужчину (54 процента). При этом убираться в доме должны, по мнению 74 процентов респондентов, оба супруга. Подавляющее число участников исследования также говорят о совместной обязанности мужчины и женщины по воспитанию детей (84 процента).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!