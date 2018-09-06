Рост безработицы встревожил уже половину россиян

Почти каждый второй житель России обеспокоен ростом безработицы — это больше, чем в предыдущие годы, сообщается на сайте «Левада-центра» в четверг, 6 сентября.

Россияне стали относиться с большей тревогой практически ко всем проблемам, связанным с их благосостоянием. В особенности, их волнует рост цен, расслоение общества на бедных и богатых, недоступность платного образования.

Социологи также говорят о завершении периода социального оптимизма, пришедшегося на 2014-2017 годы. Так, обеспокоенность числом уголовных преступлений и ухудшением состояния окружающей среды возросла и вернулась к значениям 2012 и 2013 годов.

Ограничение гражданских прав россиян по-прежнему почти не волнует, но и здесь уровень обеспокоенности вырос на несколько пунктов.

Такие проблемы, как слабость государственной власти и угроза терактов, россиян стали тревожить меньше.

В исследовании принимали участие 1600 человек из 52 субъектов страны в возрасте от 18 лет. Опрос проводился на дому путем личного интервью.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!