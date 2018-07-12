Названы неожиданные свойства экономического неравенства в России

Большая часть неравенства в России сконцентрирована внутри регионов, что связано с территорией страны. Большее число бедных живет в самых богатых регионах РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Всемирного банка.

Сравнения валового регионального продукта (ВРП) богатейших и беднейших регионов указывают, что по этому показателю Москва соответствует Нидерландам, Магаданская область — Гонконгу, в то время как Чечня сопоставима с Конго, а Тува — с Боливией. Такая разнородность во многом связана с наследием СССР и высоким уровнем безработицы.

Согласно докладу, межрегиональное неравенство сокращается неудовлетворительно медленно, и процессы, способствующие этому, постепенно исчерпываются.

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Доклад «Преодоление пространственного неравенства: как снова собрать советский пазл в условиях рыночной экономики» был опубликован Всемирным банком в июле 2018 года, работу над ним возглавил ведущий экономист по России Апурва Санги.

«Свыше 90 процентов неравенства носит внутрирегиональный характер, что согласуется с выводом о том, что внутрирегиональное неравенство, как правило, выше, чем межрегиональное. Но этот показатель в России заметно вырос по сравнению с прошлым десятилетием»,— заявил Санги по итогам исследования.

12 июля также стало известно, что Всемирный банк подсчитал ущерб глобальной экономики от необразованных женщин. Согласно докладу, более 130 миллионов девочек не посещают школу, в связи с чем глобальная экономика теряет до 30 триллионов долларов в год.

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