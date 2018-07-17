В Госдуме призвали защитить молодежь от безработицы

Комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Об этом во вторник, 17 июля, сообщает РИА Новости.

При этом парламентарии предлагают разработать комплексную программу мер по содействию занятости и защите трудовых прав граждан.

«Надо предлагать некую программу защиты прав граждан предпенсионного возраста. Необходимо выработать меры, направленные на предотвращение молодежной безработицы», — сказал на заседании глава комитета Ярослав Нилов.

В частности, комитет предложил гарантировать выплату пособия по безработице на уровне не ниже величины прожиточного минимума, а также разработать систему страховой защиты граждан от безработицы. Помимо этого, парламентарии считают необходимым развивать систему медицинской профилактики и повышение качества медицинского обслуживания.

Ранее во вторник инициативу кабинета министров также поддержали в комитетах по охране здоровья, по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. В первом чтении законопроект Госдума рассмотрит 19 июля.

Повышение пенсионного возраста, которое анонсировал премьер-министр России Дмитрий Медведев, в обществе и политической среде восприняли неоднозначно. Эксперты призывают власти проанализировать возможные риски. Авторы инициативы уверяют, что изменения позволят обеспечить пенсионеров достойными выплатами. В Кремле, комментируя законопроект, отметили улучшение демографической ситуации в стране. Повышение возраста выхода на пенсию будет проходить в несколько этапов.

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