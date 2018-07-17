Комитет Госдумы поддержал пенсионную реформу

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 17 июля.

Во вторник законопроект также рассмотрит профильный комитет по труду и соцполитике и комитет-соисполнитель по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. После представления заключений нижняя палата парламента рассмотрит его в первом чтении.

Накануне глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что власти 77 регионов положительно оценили инициативу кабмина о повышении пенсионного возраста

В середине июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил проведение широкомасштабной пенсионной реформы. Основное изменение — повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Авторы инициативы объясняют необходимость реформы демографическими изменениями в стране: действующая система не может обеспечить растущее число пенсионеров достойными выплатами. При этом власти уверяют, что социальные льготы для пожилых людей будут сохранены.

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