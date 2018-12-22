В РПЦ назвали действия Порошенко фиаско

Президент Украины Петр Порошенко вместо того, чтобы объединить церковь в стране, разделил ее на две структуры, одну признаваемую православным миром, другую — нет. Об этом в субботу, 22 декабря, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата (МП) митрополит Волоколамский Иларион заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», передает РИА Новости.

По словам священнослужителя, украинский лидер способствовал объединению раскольников. «На самом деле Порошенко потерпел фиаско, потому что большинство украинских православных верующих, большинство архиереев не приняли участия в этом сборище», — пояснил он.

Митрополит отметил, что не верит словам Порошенко о том, что граждан не будут подталкивать к «новой церкви». Он подчеркнул, что неканонические церковные структуры можно было бы объединить с канонической церковью, но, по его мнению, «у украинских властей другой план».

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15 декабря в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. На нем было принято решение о создании новой поместной Православной церкви Украины.

В нее вошли преимущественно представители Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви, а также два митрополита Украинской православной церкви МП. Возглавил структуру митрополит Епифаний (Сергей Думенко) из УПЦ КП. Порошенко заявил, что новая церковь — это церковь «без Путина, без Кирилла и без молитвы за российскую власть и российское войско», «но с богом и Украиной».

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали прошедший собор канонически ничтожным, указав на недопустимость участия в нем президента страны.

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