США поздравили Украину с обретением «новой церкви»

Посольство США на Украине поздравило официальный Киев с проведением объединительного собора, в ходе которого было объявлено о создании Православной церкви Украины. Об этом американские дипломаты написали в Twitter.

«Поздравляем Украину с сегодняшним историческим Собором и созданием поместной независимой Украинской православной церкви, мы также поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви», — указано в сообщении.

В дипмиссии добавили, что поддерживают украинцев в предоставлении возможности самостоятельно выбирать религию. Отмечается, что «толерантность и сдержанность являются ключом для мирного переходного периода, чтобы люди разной религиозной принадлежности могли жить вместе в благосостоянии».

15 декабря объединительный собор в Киеве избрал предстоятелем новой украинской церкви, которая объединит неканонические религиозные структуры, митрополита Епифания (Сергея Думенко), представляющего раскольническую Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Новая неканоническая церковь будет называться Православной церковью Украины.

В Русской православной церкви назвали прошедший в Киеве объединительный собор «канонически ничтожным».

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