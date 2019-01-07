В Киеве определили самое «болезненное» положение томоса об автокефалии

Наиболее «болезненным» положением томоса об автокефалии для «новой церкви» станет запрет создавать свои структуры за пределами страны. Об этом проректор Киевской духовной академии, профессор Владимир Бурега написал в колонке издания «Левый берег».

Он подчеркнул, что такое требование никогда не прописывалось в изданных ранее томосах. Однако в томосе для «новой церкви» Украины указывается, что ее юрисдикция ограничена территорией страны. Таким образом, пишет Бурега, глава «новой церкви» митрополит Епифаний не может основывать приходы за пределами государства, а все церковные структуры вне Украины перейдут под юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Бурега отмечает, что эмигранты из Восточной Европы стремятся сохранить связь с национальными церквями и неохотно интегрируются в другие церковные структуры. «Думается, что ей [«новой церкви»] теперь предстоит вести непростые переговоры с Константинопольским патриархом о порядке назначения украинских священников для служения в украинских церковных общинах за рубежом», — пишет киевский теолог.

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Он заключает, что томос устанавливает жесткие рамки для развития «новой церкви» и создает удобный механизм влияния на церковную ситуацию на Украине в будущем.

5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос. На следующий день прошла церемония вручения томоса главе Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.

15 декабря в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный президентом Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. На нем было принято решение о создании новой поместной Православной церкви Украины. Собор принял предложенный Константинополем устав, однако позже митрополит Епифаний заявил о независимости ПЦУ от Константинополя.

В Русской православной церкви назвали прошедший собор канонически ничтожным, указав на недопустимость участия в нем президента страны.

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