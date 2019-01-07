Украине пришлось вернуть томос об автокефалии

Православная церковь Украины (ПЦУ) вынуждена вернуть томос об автокефалии Константинопольскому патриархату. Об этом сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Андрей Юраш на литургии в Киеве, передает телеканал NewsOne.

«Cейчас он подписан только Вселенским патриархом. Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата», — объяснил он. Причину, по которой так произошло, министр не уточнил.

До вечера 7 января документ останется в Киеве, чтобы его увидели все желающие, а затем его отправят в Стамбул. Синод состоится через два дня, после проставления подписей томос окончательно перевезут на Украину.

Томос об автокефалии для недавно созданной Православной церкви Украины был подписан патриархом Варфоломеем 5 января и на следующий же день был привезен в Киев, где его вручили главе религиозной организации Епифанию.

ПЦУ была создана преимущественно из неканонических церковных организаций 15 декабря прошлого года на объединительном соборе, который инициировали Варфоломей и президент Украины Петр Порошенко.

Русская православная церковь (РПЦ) объявила о разрыве с Константинополем и непризнании всех решений Вселенского патриархата по Украине еще в октябре, когда была снята анафема с двух глав раскольнических церквей Украины. Той же позиции придерживается Украинская православная церковь Московского патриархата — единственная структура, которая считалась канонической в стране. Практически все ее иерархи отказались от участия в объединительном соборе.

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