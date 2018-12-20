Путин уличил Вселенского патриарха в жажде наживы на Украине

Президент России Владимир Путин объяснил церковный раскол на Украине жаждой денег и политическими мотивами. Об этом он заявил на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию ведет канал НТВ в YouTube.

Глава государства назвал недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) «объединенной раскольнической церковью стамбульского прихода». Он указал, что каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) являлась практически независимой организацией.

«А сейчас посмотрите, какая зависимость наступает от Турции: там и назначения, и деньги — я думаю, это главный побудительный мотив [Вселенского патриарха] Варфоломея, подчинить всю территорию и зарабатывать на этом, кроме, конечно, подсказки из Вашингтона», — сказал Путин.

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Он также подчеркнул, что звонок Госсекретаря США в Киев для обсуждения создания ПЦУ является прямым нарушением религиозных свобод, что совершенно недопустимо. По словам Путина, звонок является лишним свидетельством, что церковный раскол стал частью предвыборной кампании действующего лидера Украины и еще одним способом разорвать связи между русским и украинским народом.

«Меня больше всего беспокоит, что за этим начнется передел собственности, уже идет. Он может приобрести очень тяжелый характер, если не кровавый. Просто жалко людей, они беззащитны и безоружны», — добавил президент России.

15 декабря в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. Нам нем была создана новая поместная ПЦУ, которую возглавил представитель одной из раскольнических церквей и куда вошли преимущественно члены неканонических религиозных организаций. Исключение составили два иерарха УПЦ МП.

Каноническая УПЦ отказалась от участии в мероприятии и не признала его итогов. В Русской православной церкви назвали прошедший собор канонически ничтожным, указав на недопустимость участия в нем президента страны.

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