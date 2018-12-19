Помпео призвал Украину к религиозной свободе

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Украину уважать свободу религиозного выбора жителей страны. Об этом говорится в заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино, передает «Интерфакс».

Соответствующее заявление Помпео сделал во время телефонного разговора с главой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием. Отмечается, что таким образом США выразили поддержку религиозной свободы и украинского суверенитета.

15 декабря в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. На нем было принято решение о создании новой поместной Православной церкви Украины (ПЦУ). Собор принял предложенный Константинополем устав, однако позже митрополит Епифаний заявил о независимости ПЦУ от Константинополя.

В ПЦУ вошли преимущественно представители раскольнических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), а также два митрополита УПЦ МП. Возглавил структуру митрополит Епифаний (Сергей Думенко) из УПЦ КП. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали прошедший собор канонически ничтожным, указав на недопустимость участия в нем президента страны.

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