Порошенко присвоил патриарху новой церкви звание Героя Украины

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины почетному патриарху Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарету. Об этом сообщается на сайте администрации президента.

В приказе отмечено, что Филарет удостоен этой награды за выдающуюся роль в становлении независимой церкви Украины, деятельность, направленную на возрождение духовности украинского народа, подъем авторитета православия, утверждение идеалов милосердия и межконфессионального согласия.

«Еще не придумано меры, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви и украинского народа. Вот почему было принято решение присвоить ему звание Героя Украины», — сказал Порошенко, комментируя новое звание патриарха.

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До объединительного собора, на котором было принято решение о создании новой религиозной структуры на Украине, Филарет возглавлял неканоническую Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). Главой новой церкви стал представитель УПЦ КП Епифаний, а Филарет получил статус почетного патриарха ПЦУ.

5 января Константинопольский (вселенский) патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ. Церемония вручения документа Епифанию прошла на следующий день.

В ПЦУ вошли представители преимущественно неканонических структур — УПЦ КП, а также Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). 11 октября Синод Вселенского патриархата снял анафему с их глав, после чего Русская православная церковь (РПЦ) разорвала евхаристическое общение с Константинополем и отказалась признавать итоги объединительного собора и правомерность томоса. Той же позиции придерживается каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП): собор посетили только два ее иерарха.

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