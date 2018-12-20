Отзыв польского посла с Украины связали с его симпатиями бандеровцам

Польша отозвала своего посла на Украине Яна Пекло, сообщает Do Rzeczy.

Президент страны Анджей Дуда принял это решение 4 декабря, однако известно о нем стало только сейчас. Пекло должен покинуть пост 31 января 2019 года. Кто займет его место, пока не ясно, официально причина отзыва также не оглашалась.

Wprost.pl пишет, что назначение Пекло в 2016 году вызвало недовольство из-за его позиции по Волынской резне. В одном из интервью, которое он дал за год до вступления в должность, будущий посол назвал события 1943 года «братоубийственной борьбой украинцев и поляков». Он также высказывал симпатии украинцам, которые боролись с коммунистическим режимом, — бойцам Организации украинских националистов (ОУН), запрещенной в России.

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6 декабря депутаты Верховной Рады обратились к президенту Украины Петру Порошенко с предложением посмертно присвоить Степану Бандере звание Героя Украины. Тогда же бойцов ОУН и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) признали участниками боевых действий.

До этого таковыми считались лишь те бойцы УПА, которые «воевали против немецко-фашистских захватчиков в 1941-1944 годах» и были реабилитированы как жертвы политических репрессий. В результате изменений к участникам боевых действий теперь относятся и те, кто до начала 1956 года оказывал сопротивление советской власти после освобождения территории современной Украины от немцев в октябре 1944 года.

В июле Польша заявляла, что ждет от Киева шагов по дегероизации членов УПА, а премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что народы Польши и Украины могут примириться, если Киев признает правду о Волынской резне.

Отношения Киева и Варшавы обострились в феврале текущего года после принятия в Польше закона, который ввел уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни. Киев недоволен подобным законодательством и считает его направленным против украинцев.

Боевики УПА в 1943 году организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.

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