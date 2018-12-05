На Украине предложили сделать Бандеру национальным героем

Депутаты Верховной Рады обратились к президенту Украины Петру Порошенко с предложением посмертно присвоить Степану Бандере звание Героя Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента страны.

«Принятие предлагаемого проекта позволит почтить память Степана Андреевича Бандеры, будет способствовать восстановлению исторической правды об участниках борьбы за независимость Украины в ХХ веке, консолидации украинской нации, усилению патриотического воспитания», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты считают, что признание Бандеры национальным героем поможет в борьбе с подрывной деятельностью против Украины в информационном поле, а также остановит «распространение мифов, созданных российской пропагандой». Авторами предложения стали представители фракций «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко».

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В январе 2010 года президент Украины Виктор Ющенко издал указ, которым присвоил Бандере звание Героя Украины. Через три месяца суд Донецка лишил его государственной награды, поскольку он не являлся гражданином Украины.

Степан Бандера был одним из лидеров Организации украинских националистов (ОУН), запрещенной в России. В 1943 году боевики ОУН организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек.

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