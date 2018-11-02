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На Украине буровые установки назовут в честь Бандеры для ускорения производства

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Украинская компания «Укргаздобыча» назовет новые буровые установки в честь Ивана Мазепы, Степана Бандеры и других почитаемых на Украине исторических личностей, чтобы ускорить производство и приблизить энергонезависимость страны. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

«У нас появилась такая гипотеза: если дать новым буровым установкам название в честь героев, которые на протяжении веков боролись за нашу родину, то скорость бурения вырастет еще в несколько раз», — говорится в сообщении.

До конца 2018 года «Укргаздобыча» должна получить восемь буровых установок. Компания провела конкурс среди сотрудников на название нового оборудования, буровым решили дать имена в честь известных исторических личностей Украины. «Петр Сагайдачный, Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, Король Даныло, Иван Сирко, Олекса Довбуш, Иван Гонта, Степан Бандера, Святослав Хоробрый, Максим Зализняк даже и не думали, что в XXI веке будут продолжать борьбу за независимость нашей страны!» — отметили в организации.

В «Укргаздобыче» подчеркнули, что приобретение новых станков позволит поднять скорость бурения и увеличить объемы добычи природного газа. Компания отметила, что таким образом борется за независимость Украины и приближает энергонезависимость страны.

19 октября власти Украины сообщили, что с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5 процента. Такая необходимость возникла из-за долгов Украины перед международными партнерами, в противном случае в стране будет объявлен дефолт.

В июне «Укргаздобыча» рассказала, что в Харьковской области Украины открыто месторождение газа. «На этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют по меньшей мере 200 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз, составляют более двух миллиардов кубометров», — говорится в сообщении.

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