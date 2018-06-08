На Украине нашли газ

В Харьковской области Украины открыто месторождение газа, сообщает пресс-служба компании «Укргаздобыча».

«На этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют по меньшей мере 200 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз, [составляют] более двух миллиардов кубометров», — говорится в сообщении.

«Укргаздобыча» вела геологоразведочные работы по поиску углеводородов в этой местности около полутора лет.

В декабре 2016 года украинские геологи разведали запасы месторождения газа на северо-западном шельфе Черного моря у Одесской области.

Залежи нефти и газа около острова Змеиный в Черном море были обнаружены еще в 1980-х годах. Эти ресурсы стали одной из причин судебной тяжбы между Украиной и Румынией о новом разделении шельфа в 2004 году. В 2009-м Международный суд в Гааге не признал претензии Киева, в результате чего Украина получила лишь участок вокруг острова, а значительная часть месторождений отошла Румынии.

В 2017 году Украина увеличила добычу газа на два процента, до 450 миллионов кубометров по сравнению с предыдущим годом.

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