Цену на газ для украинцев повысят трижды

Цену на газ на Украине будут повышать в три этапа — с ноября 2018 года по май 2020 года. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

Согласно информации, представленной в документах, на первом этапе — с 1 ноября 2018 года — рост цен составит 23,5 процента. На втором этапе цены буду повышать с 1 мая по 31 декабря 2018 года, на третьем — с 1 января по 1 мая 2020 года.

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О том, что украинцам повысят цены на газ на четверть 19 октября сообщил премьер-министр республики Владимир Гройсман. По словам главы правительства, необходимость повышать цены на газ возникла из-за долгов Украины перед международными партнерами. В противном случае на Украине будет объявлен дефолт.

На следующий день, 20 октября, стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине 3,9 миллиарда долларов. Кредит рассчитан на 14 месяцев. Он должен заменить соглашение, которое было заключено в 2015 году и истекает в марте 2019 года.

В августе Украина не смогла получить от МВФ транш в размере 1,9 миллиарда долларов, что заблокировало возможность финансовой помощи от других сторон. Страна не выполнила одно из условий получения средств — увеличение цены на газ для населения на треть.

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