МВФ выдвинул Украине четыре условия

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой, более короткой программе сотрудничества — stand-by. Финансовая организация выдвинула государству четыре условия для получения нового кредита. Об этом сообщает местная «Экономическая правда» со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, во время пребывания миссии МВФ на Украине с 6 по 19 сентября договориться о программе не удалось, но обсуждения продолжаются.

Источники утверждают, что украинская сторона смогла согласовать с кредитором вопрос повышения цены на газ — стоимость топлива в стране должна вырасти на 23 процента. Это первое условие, о котором МВФ говорил и раньше.

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Второе касается антикоррупционной реформы. Фонд рекомендует перераспределить функции по проверке электронных деклараций между разными органами в пользу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Третье условие связано с бюджетом. По данным газеты, МВФ требует от властей принятого финансового плана, но он до сих пор не утвержден.

Наконец, четвертое условие, которое может быть включено в stand-by — реформа государственной фискальной службы.

Программа предполагает транш в 5-6 миллиардов долларов и рассчитана на 12-15 месяцев. Эта кредитная система действует с 1952 года, она создана для помощи в преодолении кризисных ситуаций.

В августе Украина не смогла получить от МВФ транш в размере 1,9 миллиарда долларов, что заблокировало возможность финансовой помощи от других сторон. Причина в том, что одно из условий получения средств — увеличение цены на газ для населения на треть — осталось не выполненным.

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