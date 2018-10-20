Украина получит от МВФ почти 4 миллиарда долларов

Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины договорились о предоставлении помощи стране на сумму 3,9 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте фонда.

Отмечается, что соглашение должно помочь Украине в достижении экономической устойчивости и роста.

Кредит рассчитан на 14 месяцев. Он должен заменить соглашение, которое было заключено в 2015 году и истекает в марте 2019 года. В МВФ подчеркнули, что средства направят на снижение инфляции, реформы по укреплению налогового администрирования и финансового сектора.

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В конце сентября сообщалось, что Украина ведет переговоры с МВФ о новой, более короткой программе сотрудничества — stand-by. Финансовая организация выдвинула государству четыре условия для получения нового кредита — повышение цены на газ, антикоррупционная реформа, принятый финансовый план и реформа Государственной фискальной службы.

В августе Украина не смогла получить от МВФ транш в размере 1,9 миллиарда долларов, что заблокировало возможность финансовой помощи от других сторон. Страна не выполнила одно из условий получения средств — увеличение цены на газ для населения на треть.

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