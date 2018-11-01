«Нафтогаз» уличили в закупках российского газа

«Нафтогаз Украины» может оказаться потребителем газа, реализуемого на электронной торговой площадке (ЭТП) компанией «Газпром экспорт», выяснил «Коммерсантъ».

По данным за первые полтора месяца работы ЭТП, главным покупателем оказалась Словакия. Как сообщает «Газпром экспорт», на страну пришлось 368 миллионов кубометров, или 48 процентов всех объемов ЭТП. Второе место по объемам продаж занял «Вайдхаус» (Южная Германия) — 244 миллиона кубометров. Заметные объемы ушли также в Северную Германию, Австрию и Италию.

Столь значительные объемы, поставленные в Словакию, убедили экспертов в том, что газ будет в дальнейшем отправлен по реверсной схеме на Украину. Такая схема используется «Нафтогазом» для покупки основного объема импортного газа, и на данный момент закупки из Словакии составляют 23-24 миллиона кубометров в день при технической мощности реверса в 41 миллион кубометров.

Материалы по теме Давай на спор Россия и Украина воюют в суде. Киев проигрывает, Америка на стороне Москвы

«Газпром экспорт» продает газ на ЭТП по цене немного выше цены форвардных контрактов, торгуемых на европейских газовых биржах. «Нафтогазу» трейдеры продают газ по цене немецкого хаба NCG плюс стоимость транспортировки. Хотя закупочная цена на ЭТП выше, заработать при такой схеме удается за счет экономии на транспорте.

Главный исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в октябре сообщил на своей странице в Facebook о взыскании 18 миллионов долларов с «Газпрома» в счет погашения долга компании, выставленного Стокгольским арбитражем. «Газпром» и «Нафтогаз» судились из-за взаимных претензий по поводу оплаты газа и его транзита. Суд постановил взыскать компенсации с обеих сторон, но после зачета требований «Газпром» остался должен 2,6 миллиарда долларов. Российская компания оспорила это решение, но «Нафтогаз» пытается добиться его исполнения еще до рассмотрения апелляции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!