«Нафтогаз» вновь прикарманил миллионы «Газпрома»

Главный исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил на своей странице в Facebook о взыскании 18 миллионов долларов с «Газпрома».

«Кстати, в дополнение к 2,1 миллиарда долларов, которые в соответствии с решением арбитража мы уже сняли с «Газпрома» в виде газа, мы также уже сняли с «Газпрома» 18 миллионов долларов денежными средствами», — написал он.

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Ранее уже сообщалось, что «Нафтогаз» удержал девять миллионов долларов из средств, переплаченных «Газпромом» за транзит газа, в счет частичного погашения долга по решению Стокгольмского арбитража.

В декабре 2017 года суд пересмотрел формулу ценообразования по контракту на поставку газа на Украину, что привело к снижению стоимости услуг «Нафтогаза». «Газпром» в свою очередь отказывается выполнять решение суда и продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет «Нафтогаз».

В феврале Стокгольмский арбитраж вынес решение по двум встречным искам «Газпрома» и «Нафтогаза» о задолженностях за поставки и транзит российского газа. Суд пересмотрел условия действовавшего на тот момент контракта и постановил взыскать с «Газпрома» 4,6 миллиарда долларов, а с «Нафтогаза» — два миллиарда. В результате зачета требований российский холдинг должен выплатить 2,56 миллиарда.

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