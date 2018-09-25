«Нафтогаз» захотел от «Газпрома» еще больше денег

«Нафтогаз» начал новое разбирательство в международном суде и собирается взыскать с «Газпрома» дополнительные 110 миллионов долларов, рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на странице «Нафтогаза» в Facebook.

«Мы начали новый арбитраж и намерены вынудить "Газпром" компенсировать разницу между газом, который мы покупаем на европейском рынке, и газом, который был бы по измененному в арбитраже контракту», — сказал Витренко.

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«Нафтогаз» отказался от закупок российского газа в 2015 году. С тех пор на Украину поступает реверсный газ из Европы — топливо, поставленное из России и ненадолго пересекшее границу одной из европейских стран.

В феврале Стокгольмский арбитраж вынес решение по двум обоюдным искам «Нафтогаза» и «Газпрома». Первый требовал компенсацию за недопоставленный на транзит газ, второй — за недобор в рамках контракта на поставку. В итоге суммы обеих претензий были существенно снижены и после зачета требований «Газпром» остался должен «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

Также компании должны были подписать дополнительное соглашение, по которому рассчитывались бы друг с другом до окончания срока основного контракта в 2019 году, однако «Газпром» отказался сделать это и подал апелляцию.

Теперь «Нафтогаз» хочет компенсировать разницу между текущей ценой, по которой он закупает газ из Европы, и ценой, которую Стокгольмский арбитраж предписал указать в так и не заключенном допсоглашении.

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