«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» новые долги

Долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» ежедневно растет из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом в интервью украинскому «Пятому каналу» заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Мы говорим о серьезной сумме, это где-то полмиллиона долларов в сутки», — отметил он. По его словам, проценты начисляются на основную сумму долга в 2,56 миллиарда долларов.

Помимо этого, «Нафтогаз» рассчитывает взыскать с «Газпрома» расходы на принудительное исполнение судебного решения, причем не только компании, но и судебным исполнителям.

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На данный момент проценты достигли уже ста миллионов долларов. Витренко напомнил о попавших под арест по требованию «Нафтогаза» активах «Газпрома» в европейских странах. Их стоимость сильно превышает сумму задолженности.

В феврале Стокгольмский арбитраж вынес решение по двум обоюдным искам «Газпрома» и «Нафтогаза» друг к другу, касающимся транзита и поставок российского газа. «Газпрому» было присуждено 2,1 миллиарда долларов, «Нафтогазу» — 4,63 миллиарда. После сложения требований долг российской компании составил 2,56 миллиарда.

В июле «Нафтогаз» заявил о готовности заключить мировое соглашение с «Газпромом» за 12 миллиардов долларов. При этом оно не будет касаться претензий, по которым уже вынесено судебное решение.

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