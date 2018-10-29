«Газпром» останется без главного врага

Украинский «Нафтогаз» будет расформирован и разделен на две новые компании, рассказал в интервью агентству «Укринформ» премьер-министр Владимир Гройсман.

«В любом случае разъединение "Нафтогаза" неизбежно: это предусматривает европейское законодательство — добыча газа с одной стороны, а транспортировки и хранения — с другой», — сказал политик.

Материалы по теме На газах Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого

По его словам, этот шаг продиктован, в частности, требованиями Третьего энергетического пакета — свода правил, регулирующего вопросы энергетики на территории ЕС.

При этом Гройсман не назвал точной даты ликвидации «Нафтогаза». По его словам, сначала независимый наблюдательный совет должен предложить «успешную модель реорганизации». Кроме того, компания должна получить 2,6 миллиарда долларов от «Газпрома», которые в феврале ей присудил Стокгольмский арбитраж.

«Газпром» и «Нафтогаз» судились в Стокгольмском арбитраже из-за взаимных претензий по поводу оплаты поставленного газа и его транзита. В итоге суд постановил взыскать компенсации с обеих сторон, но в результате зачета требований «Газпром» остался должен 2,6 миллиарда долларов. В дальнейшем российская компания оспорила это решение, но «Нафтогаз» пытается добиться его исполнения еще до рассмотрения апелляции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!