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Глава «Нафтогаза» отказал Украине в перспективе развития

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Глава «Нафтогаза» Украины Андрей Коболев заявил, что шансы страны выйти в лидеры по экономическому развитию падают в геометрической прогрессии. Его слова приводятся в материале украинскому изданию «Новое Время».

«Если убрать эмоции, мы — классический фейл-кейс. Не лидеры и не середнячки. Поэтому вопрос, как нам выиграть в глобальной конкуренции, с каждым годом все сложнее», — заметил глава государственной компании.

Для того, чтобы выйти в лидеры по экономическому развитию, необходимо принимать радикальные шаги, считает Коболев. Он отметил, что наиболее эффективный способ спасения экономики — создать на Украине конкурентный рынок.

По его мнению, мировые экономики продолжат развиваться высокими темпами, тем самым привлекая квалифицированные кадры. В итоге самым важным станет фактор качества человеческого потенциала.

В сентябре топ-менеджер сообщил о предварительной договоренности с МВФ о повышении цен на газ в стране ради очередного кредитного транша. Позднее информация о росте цен на 23,5 процента подтвердилась. Необходимость повышать цены на газ возникла из-за долгов Украины перед международными партнерами.

В августе Коболев рассказал об угрозах, которые он регулярно получает в связи со своей деятельностью. По его словам, угрозы в его адрес поступают регулярно, их так много, что он «даже не запоминает» их.

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