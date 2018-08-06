Глава «Нафтогаза Украины» намекнул на угрозы из России

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев рассказал об угрозах, которые он регулярно получает в связи со своей деятельностью. Об этом он признался в интервью «Украинской правде».

По его словам, угрозы в его адрес поступают регулярно, их так много, что он «даже не запоминает» их. «Повышение безопасности было запланировано давно. Какая из угроз стала последней, я даже сказать не могу», — сказал Коболев.

На уточняющий вопрос о том, поступают ли эти угрозы из России, Коболев ответил уклончиво. «Я не могу это комментировать», — подчеркнул он.

В июле сообщалось, что для главы «Нафтогаза» приобрели бронированный внедорожник Cadillac Escalade, ранее Коболева возили на Toyota Highlander. Причиной тогда называлось предостережение от «внешних угроз жизни и здоровью» главы предприятия.

В компании ранее неоднократно говорили, что Коболев получал угрозы, а в 2015 году на дом главы «Нафтогаза» было совершено нападение — он подвергся обстрелу.

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