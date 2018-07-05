«Газпром» попытался объяснить арест «Северного потока» в Швейцарии

«Газпром» опроверг сообщение «Нафтогаза» об аресте швейцарским судом акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. По данным компании, суд только приостановил процедуру снятия ареста. Сообщение «Газпрома» цитирует «Интерфакс».

«По данным "Газпрома", швейцарский суд 29 июня 2018 года приостановил действие исключения акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома" в этих компаниях. Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления "Нафтогаза Украины" об оспаривании действий судебных приставов», — говорится в сообщении.

4 июля «Нафтогаз» сообщил, что Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, принадлежащих «Газпрому», в качестве обеспечения по делу о транзите и поставке газа, которое рассматривается в Стокгольмском арбитраже. По данным компании, арест ценных бумаг должен сохраняться до тех пор, пока рассматривается апелляция «Нафтогаза» на решение о его снятии.

Решение о наложении ареста на акции было вынесено судом кантона Цуг 29 мая. Впоследствии арест был снят, поскольку судебные приставы посетили офисы Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и убедились, что бумаг в них нет.

Обеспечительные меры необходимы в рамках судебной тяжбы между «Газпромом» и «Нафтогазом». 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных ранее объемов газа. По совокупности двух рассматриваемых исков — о поставке и транзите газа — «Газпром» должен заплатить 2,56 миллиарда долларов. Исполнения именно этого решения добивается «Нафтогаз».

«Газпрому» принадлежат все 100 процентов акций зарегистрированной в Швейцарии компании Nord Stream 2 AG и 51 процент акций Nord Stream AG. Остальными долями владеют партнеры российской компании по проекту газопровода «Северный поток»: немецкие Wintershall и E.ON Ruhrgaz, голландская Nederlandse Gasunie и французская GDF Suez. Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG выполняют функции операторов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

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