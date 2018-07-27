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Главе «Нафтогаза Украины» простили миллионы

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Андрей Коболев

Подольский районный суд Киева отменил штраф на сумму почти 262 миллиона долларов, наложенный на главу компании «Нафтогаз» Андрея Коболева. Об этом сообщает УНИАН.

В начале марта Коболев сообщил в своем Facebook, что Энергетическая таможня Государственной фискальной службы Украины выписала ему два штрафа: один — на семь миллиардов гривен (почти 262 миллиона долларов), другой — на 1,3 миллиарда гривен (почти 49 миллионов долларов).

В качестве причины штрафа указывалось, что глава «Нафтогаза» «не обеспечил возможность предоставления дополнительной таможенной декларации с полным пакетом сопроводительных документов». Однако сам Коболев счел, что реальная причина — отказ «Нафтогаза» оформлять и оплачивать газ, поставленный в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

В феврале «Газпром» прекратил выставлять счета «Нафтогазу» за поставки газа на неподконтрольные Киеву территории в Донбассе. Незаконность выставления таких счетов ранее подтвердил Стокгольмский арбитраж.

Стокгольмский арбитраж, рассмотрев встречные иски «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках и транзите газа, также постановил, что российская компания должна выплатить 2,56 миллиарда долларов за недопоставку оговоренных объемов. «Газпром» оспорил это решение, украинская сторона добивается его исполнения.

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