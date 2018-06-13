Россия заплатит за Донбасс

Минэнерго России еще на год продлит механизм поставок электроэнергии в непризнанную Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом в среду, 13 июня, пишет газета «Коммерсантъ».

«Согласно уже работающему механизму, луганские объемы будут распределяться равномерно по всем потребителям России, кроме населения, поднимая конечную цену для них на 0,1 процента — 2,5 миллиарда рублей в год», — пишет издание. Поставки из России в ЛНР списывают на нормативные потери Федеральной сетевой компании.

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В самопровозглашенной Донецкой народной республике нет энергодефицита, там работают Старобешевская и Зуевская ТЭС, которых достаточно для снабжения населения и промышленности, отмечает собеседник издания.

Газ в ДНР и ЛНР поставляет «Газпром». До недавнего времени концерн засчитывала эти объемы в задолженность «Нафтогаза Украины», который это не признавал. «Стокгольмский арбитраж в решении по спору компаний по контракту на поставку газа в декабре 2017 года встал на сторону украинцев. Таким образом, на данный момент юридический статус поставок газа в Донбасс неясен, фактически ущерб ложится на «Газпром», но в компании этот вопрос не комментируют», — пишет газета. В 2017 году объем этих поставок составил 2,4 миллиарда кубометров, за первый квартал нынешнего года — 1,2 миллиарда кубометров.

В конце апреля 2017 года «Укрэнерго» полностью прекратило подачу электроэнергии в ЛНР из-за долгов за поставки. Снабжение шло с Луганской ТЭС, подконтрольной Киеву. На тот момент электроэнергия в Донбасс уже частично поставлялась из России. Сразу после начала энергоблокады Москва заявила, что будет снабжать Луганск в рамках «гуманитарной поддержки».

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