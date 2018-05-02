Каждый восьмой житель Земли остался без электричества

Миллиард человек — 13 процентов всего населения Земли — до сих пор живут без электричества. В основном это жители Черной Африки и Азии, 87 процентов из них живут в сельской местности. Об этом говорится в докладе Всемирного банка The Energy Progress Report.

В 2011-м Организация Объединенных Наций (ООН) совместно с Всемирным банком поставили себе цель — к 2030 году добиться всеобщего доступа к электроэнергии. По прогнозам авторов исследования, нынешними темпами эту задачу не выполнить. «Если этот тренд продолжится, к 2030 году 674 миллиона человек будут продолжать жить без электричества. Мир пока не идет по пути глобальной электрификации», — говорится в тексте.

В докладе отмечается, что прогресс все-таки есть: за эти несколько лет электричество появилось в наименее развитых странах, Бангладеш, Эфиопия, Кения и Танзания каждый год увеличивают доступ своего населения к электроэнергии на три процента, а власти Индии ежегодно предоставляют электричество 30 миллионам своих граждан.

В настоящее время десятки миллионов людей пользуются солнечной электроэнергией, полученной благодаря домашним системам на солнечной энергии, а также от изолированных или мини-сетей. Однако, по данным Всемирного банка, она доступна лишь малой части населения (от пяти до 15 процентов) в нескольких странах-первопроходцах в этой области. Россия к этим государствам не относится. По данным исследователей, в стране только три процента от всей потребляемой энергии приходится на возобновляемую.

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