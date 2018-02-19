Найден способ заряжать смартфон от воздуха

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Исследователи Массачусетского технологического института разработали устройство, способное вырабатывать электричество из атмосферы. Об этом сообщается на сайте института.

Устройство работает на основе ежедневных колебаний температуры окружающей среды. Так, при разнице дневной и ночной температуры в 10 градусов Цельсия оно вырабатывает 1,3 милливатта энергии и 350 милливольт потенциала. Этого достаточно для обеспечения работы простых датчиков и средств связи.

Внутри устройства находится металлическая пена из меди и никеля, покрытая слоем графена и наполненная специальным воском. В результате одна сторона прибора выделяет тепло, тогда как другая —накапливает, и такие колебания температур позволяют вырабатывать электроэнергию. Этот термальный резонатор, по словам ученых, обладает наивысшей тепловой инерцией из известных науке.

Специалисты планируют увеличить его мощность, чтобы обеспечить возможность заряжать мобильные устройства, включая смартфоны. Предполагается, что в будущем термальный резонатор позволит электрифицировать удаленные регионы, а также обеспечит электроэнергией космонавтов.

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