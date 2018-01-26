Зарядка от телефона убила малайзийца

В Малайзии 35-летний мужчина погиб от удара током во время зарядки мобильного телефона. Как пишет Ubergizmo, несчастный случай произошел либо из-за износа провода от зарядного устройства, либо из-за использования аксессуара стороннего производителя.

В момент гибели мужчина находился в квартире своего друга, который обнаружил тело в 11 часов 30 минут вечера. Труп лежал рядом с мобильным телефоном и шнуром от зарядного устройства. Следователи не обнаружили следы травм, что указывало на внезапную смерть от удара током. Издание не называет модель телефона или производителя зарядного устройства, однако предупреждает, что использование неподходящих аксессуаров может быть связано с риском для жизни.

В ноябре 2017 года Daily Mail писало о смерти вьетнамской школьницы, которая во сне коснулась кабеля зарядки iPhone. По версии полицейских, причиной стал неисправный шнур от мобильного телефона: из кабеля торчали оголенные провода.

В сентябре сообщалось, что доминиканка на глазах у своей матери умерла от удара током после того, как прикоснулась к заряжающемуся смартфону. Родственники погибшей рассказывали, что скачок напряжения расплавил пластиковый корпус зарядки.

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