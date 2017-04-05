Китаянка травмировала позвоночник из-за пристрастия к смартфону

В Китае 14-летняя жительница города Циндао получила тяжелую травму шеи из-за каждодневного использования смартфона. Об этом пишет South China Morning Post.

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По словам врачей, девочка отныне не сможет выпрямить шею из-за деформации позвоночника. Сообщается, что это не первый подобный случай и с такой же проблемой ранее обращались родители 10-летнего мальчика. Отмечается, что подобные проблемы обычно наблюдаются у людей старше 50 лет.

Родители китаянки рассказали, что в свободное время девочка или играет за компьютером, или смотрит онлайн-трансляции на смартфоне. В больнице ей запретили пользоваться телефоном более двух часов в день.

В июне прошлого года сообщалось, что у китайского юноши после шестидневного игрового марафона сгнили ноги. Он провел три дня без еды и воды, поскольку у него закончились деньги. По словам отца молодого человека, перед случившимся его сын сбежал из дома из-за того, что ему запретили проводить слишком много времени за компьютером.