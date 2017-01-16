В Китае запретят лечить интернет-зависимых электрошоком

Китайские власти намерены запретить специализированным медицинским учреждениям лечить страдающих интернет-зависимостью пациентов электрошоком. Об этом сообщает The New York Times.

Надзорные органы обратили внимание на подобные лечебные практики после того, как прошедший курс избавления от сетевой зависимости подросток из провинции Шаньдун в отместку убил свою мать. После этого власти разработали закон, запрещающий лечение электрошоком и «другие физические наказания».

По словам одного из авторов документа, возглавляющего клинику по лечению интернет-зависимости при военном госпитале в Пекине, многие родители верят, что подобные меры действительно помогают их детям, однако те часто возвращаются из медучреждений со следами психологических травм. «Они почти не говорят, боятся видеться с людьми и выходить из дома», — отметил он.

Всего от лечения электрошоком пострадали более шести тысяч интернет-зависимых подростков. При этом в 2009 году Министерство здравоохранения Китая выпустило рекомендации по лечению сетевой зависимости, в которых призывало не использовать подобные методы.

Китайские власти крайне серьезно относятся к проблеме сетевой и игровой зависимости после ряда инцидентов, в которых пострадали подростки. В июне 2016 года у 19-летнего юноши сгнили ноги после шестидневного игрового марафона. В феврале 2015 года 19-летний подросток из китайского Наньтуна отрубил себе руку, пытаясь избавиться от игромании.