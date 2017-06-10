Засмотревшаяся в телефон американская пенсионерка провалилась в люк

67-летняя жительница Флориды (США) упала в открытый люк из-за того, что отвлеклась на смартфон. Глубина шахты составила около двух метров. Женщина была доставлена в больницу с серьезными травмами, сообщает телеканал CBS2.

Сын пострадавшей рассказал, что его мать страдает диабетом и имеет проблемы со зрением: «Она питается по четкому графику и проверяет уровень сахара. Как мне рассказали, она плохо себя чувствовала в тот момент и достала смартфон, чтобы проверить расписание и время».

В полиции Плейнфилда (штат Нью-Джерси), где произошел инцидент, рассказали, что в тот день проводился ремонт газопровода, из-за чего и были открыты дверцы люка.