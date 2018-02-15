«Росатом» построит на юге России ветропарки общей мощностью до 600 мегаватт

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи АО «ВетроОГК» входит в контур управления АО «НоваВинд» (дивизион Госкорпорации «Росатом») подписала ряд документов о строительстве на юге России ветропарков общей мощностью до 600 мегаватт. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В частности, был подписан Протокол о намерениях с администрацией Краснодарского края. В рамках документа планируется реализовать инвестиционный проект «Строительство ВЭС 200 мегаватт» на территории Темрюкского и Ейского районов Краснодарского края. Документ был подписан губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и генеральным директором АО «ВетроОГК» Александром Корчагиным. Это следующий шаг в развитие Соглашения о сотрудничестве с администрацией Краснодарского края, подписанного в сентябре 2016 года, также на форуме в Сочи.

На территории Темрюкского и Ейского районов уже ведутся ветроизмерения, утвержден бизнес-план инвестпроекта. Общий объём инвестиций в проект составит 20,5 миллиарда рублей. Ввод ВЭС в эксплуатацию планируется в конце 2019 года. Администрация края в пределах своей компетенции и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, окажет АО «ВетроОГК» содействие в реализации проекта.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве было подписано с правительством Ставропольского края. Документ был подписан губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и генеральным директором АО «ВетроОГК» Александром Корчагиным. В рамках подписанного Соглашения предполагается построить ветроэлектростанции общей мощностью до 400 мегаватт.

Правительство края в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством будет способствовать формированию благоприятного бизнес-климата для реализации в регионе проектов в области возобновляемой энергетики и рассмотрит возможность предоставления налоговых и иных льгот при реализации проектов с целью развития топливно-энергетического комплекса Ставропольского края. Подписанный документ стал продолжением совместной работы с правительством Ставропольского края (в том числе с Министерством экономического развития Ставрополья).

«Юг России является приоритетным регионом для реализации стратегии "Росатома" по направлению ветроэнергетика. С учетом локализации производства ветроустановок в Волгодонске Госкорпорация "Росатом" создаст в регионе порядка 1000 новых рабочих мест. Это хороший старт для развития новой отрасли и диверсификации портфеля Госкорпорации в безуглеродном сегменте энергетики», — отметил Александр Корчагин.

Кроме этого, «Росатом» инвестирует 15 миллиардов рублей в локализацию производства ветроустановок и строительство ветроэлектростанций мощностью свыше 100 мегаватт в Ростовской области. Соглашение об этом было подписано губернатором Ростовской области Василием Голубевым и генеральным директором АО «НоваВинд» Александром Корчагиным.

Правительство Ростовской области будет взаимодействовать с АО «НоваВинд» по вопросам, связанным с подготовкой и реализацией проектов, в том числе в части подключении к сетям инженерно-технического обеспечения, а также по вопросам подбора земельных участков, необходимых для реализации проектов и отвечающих критериям размещения ветроэлектростанций.

«Сегодня в самом молодом городе Ростовской области — Волгодонске, на «Атоммаше» сосредоточены все лучшие технологии Госкорпорации "Росатом" в области энергетического машиностроения. Наша стратегия в ветроэнергетике заключается не просто в приобретении компетенций в области строительства и эксплуатации ветростанций, но и в создании продукта, позволяющего выйти на новый для нас международный рынок ветроустановок мегаваттного класса. Как лидеры энергетического машиностроения России мы имеем все необходимое ресурсы для реализации самой масштабной в стране программы локализации производства ВЭУ», — рассказал Александр Корчагин. По его словам, сборочное производство узлов и агрегатов ветроустановок в Волгодонске, которое будет запущено в 2018 году, создаст в области свыше 300 рабочих мест в высокотехнологичном сегменте машиностроения.

В Волгодонске будет организовано производство ступицы, гондолы, генератора и системы охлаждения ветроустановки по технологии Lagerwey. К 2020 году степень локализации производства составит порядка 80 процентов. Серийная мощность производства — 100 турбин в год. Кроме того, Соглашение позволит оперативно проработать возможность строительства ветроэлектростанций в регионе расположения основного производства, что упрощает логистику программы на начальном этапе освоения эксплуатационных технологий.

АО «ВетроОГК» выступает оператором проекта по строительству и эксплуатации ветроэлектростанций (ВЭС). АО «ВетроОГК» является членом Ассоциации «НП Совет рынка» и включено в реестр субъектов оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) (поставщики электрической энергии и мощности — владельцы генерирующего оборудования).

