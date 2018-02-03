Больше 100 тысяч петербуржцев остались без света

Утром 3 февраля около 110 тысяч петербуржцев остались без электричества. Как сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, причиной блэкаута стало отключение блоков и генераторов на нескольких теплоэлектроцентралях (ТЭЦ).

Сбои произошли на Первомайской ТЭЦ-14, Василеостровской ТЭЦ-7 и Автовской ТЭЦ-15, в результате чего без электроснабжения остались жители Кировского, Адмиралтейского и Василеостровского районов.

Причиной веерного отключения электричества стало короткое замыкание на Первомайской ТЭЦ, сообщается на сайте ГУ МЧС по Петербургу.

Отключение света продлилось несколько часов. При этом температура воздуха на улице составляла минус 4 градуса по Цельсию.

В результате аварийно-восстановительных работ технологический сбой был устранен. В 09:50 в дома вновь начала поступать электроэнергия, сообщили РИА Новости в «Ленэнерго».

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