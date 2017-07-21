Попросившие у Путина горячую воду мурманчане получили ее на 20 минут

Жители дома на Кольском проспекте в Мурманске, обратившиеся к президенту России Владимиру Путину с призывом помочь в решении проблемы с отсутствием горячей воды, получили ее на 20 минут. Об этом сообщает FlashNord.

Один из местных жителей рассказал агентству, что горячая вода появилась в доме 20 июля. «Около 20 минут шла, потом перестала. Видимо, это у местных властей сил хватило [на такое время]. Надеемся, что Путин все-таки нам поможет», — заявил он.

В начале недели жители дома №6 на Кольском проспекте вывесили из окна плакат «Путин помоги! Уже год нет горячей воды!». Власти и полиция потребовали у них снять транспарант. После этого прокуратура начала проверку по факту неоказания коммунальных услуг в течение продолжительного времени.

В начале июля жители подмосковного Клина перекрыли движение по Ленинградскому шоссе, протестуя против длительного отключения горячей воды, вызванного накопившейся у частной котельни задолженностью. В акции участвовало от 100 до 150 человек. В подмосковном министерстве ЖКХ после этого пообещали решить проблему за сутки.