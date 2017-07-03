Протестующим жителям Клина обещали вернуть горячую воду в течение суток

В подмосковном министерстве ЖКХ обещали в течение суток восстановить горячее водоснабжение 33 многоквартирных домов в Клину, где проживают 4,5 тысячи человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве пояснили, что затянувшееся отключение воды связано с накопившейся задолженностью владельцев частной котельной перед поставщиками газа. При этом получали и продолжают получать платежи от населения.

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«Документы переданы в правоохранительные органы для предметного разбирательства в данной ситуации и выяснения правомочности приватизации данной котельной», — отметили в ведомстве.

Проблемы с коммуникациями вызвали протест жителей: люди перекрыли движение по Ленинградскому шоссе в понедельник 3 июля. В акции участвовало от 100 до 150 человек.

По графику горячую воду в клинские квартиры должны были 27 июня.